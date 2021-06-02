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Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları - Son Dakika

Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları

02.06.2021 14:17
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları, System.String[]

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, 'Nermin'in Enfes Mutfağı' adlı programa konuk oldular. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin canlı yayındaki romantik halleri dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Aşk iddialarını yalanlamayan ikili, Kanal 7'de ekrana gelen 'Nermin'in Enfes Mutfağı' adlı programa konuk oldular.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı kimliği de bulunan Halil İbrahim Ceyhan, canlı yayında Sıla Türkoğlu'nun gözlerinin içine bakarak 'Allı Turnam' adlı türküyü seslendirdi. Ceyhan'ın performansı beğeni topladı.

İkilinin canlı yayın esnasındaki romantik halleri sosyal medyada gündem oldu.

"İŞİMİZLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUZ"

Sıla Türkoğlu, partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Güzel oyuncu, "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını verdi. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

"POZİTİF ENERJİMİZ SEYİRCİYE GEÇİYOR"

Özel hayat sorusu Halil İbrahim Ceyhan'a da yöneltildi. Ceyhan, "Dizimizin hikayesini en iyi şekilde ekrana yansıtıyoruz. Pozitif enerjimiz seyirciye geçiyor. Bu farklı düşüncelere yol açabilir. Ama bu konularla gündeme gelmek istemiyoruz" diyerek kaçamak yanıt verdi.

"BAMBAŞKA DUYGULAR TATTIRIYOR"

Emanet dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer almasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Günlük dizi formatıyla daha önce tanışmış olmanın verdiği bir beklentim vardı ama Emanet bana bambaşka duygular tattırıyor. Acımız, mutluluğumuz her şeyimiz gerçek hayattan… Seher içimizden bir kadın aslında. Çoğu kadın fiziksel olmasa bile maalesef ki psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Seyircimiz de kendinden bir şey yakaladığı için sanırım bizi bu kadar destekliyor. Acımıza, mutluluğumuza da ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları
Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları

İbrahim Ceyhan, Ceyhan, Emanet, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik anları - Son Dakika Magazin


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