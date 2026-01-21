Halil Umut Meler Feyenoord - Sturm Graz Maçını Yönetecek - Son Dakika
Halil Umut Meler Feyenoord - Sturm Graz Maçını Yönetecek

21.01.2026 18:19
FIFA hakemi Halil Umut Meler, Feyenoord ve Sturm Graz arasında UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 22 Ocak Perşembe günü (Yarın) Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins (Portekiz) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
