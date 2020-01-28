Haliliye Belediyesi personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Haliliye Belediyesi personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda, daha temiz bir Haliliye için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda temizlik personellerinin daha verimli bir performans ve güvenli bir şekilde çalışmaları için hizmet içi eğitim programı dahilinde eğitimler verildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde temizlik personellerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde iş sağlığı güvenliği, çalışma performansı ve yasal haklar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Süleyman Önemli, iş sağlığı noktasında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlatarak, "Yasal sürelerde belirlenen standartlarda değinmemiz gereken konuları anlattık. Çalışanlara iş kazalarının önlenmesi adına gerekli bilgileri verildiğini ve bu bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitimi ve iş sağlığı güvenliği anlamında bizlere desteklerini sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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