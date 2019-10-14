Son Dakika Haberleri: Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
Son Dakika 3. Sayfa Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

26 dakika önce

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi, System.String[]

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta görülecek.


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın 7 Eylül tarihinde İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta görülecek.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıldan 47,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti
Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 17:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]