Halit Tomakin: "Tarih hiçbir ihaneti affetmez" - Son Dakika
Son Dakika Politika Halit Tomakin: 'Tarih hiçbir ihaneti affetmez' - Son Dakika

Halit Tomakin: "Tarih hiçbir ihaneti affetmez"

6 saat önce

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti'de önemli görevlerde bulunduktan sonra partiden ayrılıp parti kuran ve AK Parti'ye zarar vermeye çalışanlara tepki göstererek, "Tarih hiçbir ihaneti affetmediği gibi bu ihaneti de affetmeyecek, milletimiz gereken dersi bu şükürsüzlere...

Halit Tomakin:

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti'de önemli görevlerde bulunduktan sonra partiden ayrılıp parti kuran ve AK Parti'ye zarar vermeye çalışanlara tepki göstererek, "Tarih hiçbir ihaneti affetmediği gibi bu ihaneti de affetmeyecek, milletimiz gereken dersi bu şükürsüzlere verecektir" dedi.


2019 yılının değerlendirmesini yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu adına 2019 yılının dolu dolu geçtiğini, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere Belediye Başkanlarının gönül belediyeciliğini, samimiyet ve tevazuyu ilmek ilmek örerek Ordu'nun örnek bir şehir olmasında Türkiye'ye öncü olduklarını belirtti.


Tomakin, "Belediye Başkanlarımız gönül belediyeciliği tevazu ve samimiyetin yanı sıra 8 ayda önemli hizmetleri faaliyete geçirdiler. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.


Başkan Tomakin, 29 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimlerinin devam ettiğini, seçimlerin tamamlandıktan sonra ilçe kongrelerinin ardından İl kongre sürecinin başlayacağını belirterek, "Biz kongrelerimizi birlik ve beraberlik içinde büyük bir heyecan ve katılımla yapacağız. Kutlu yolculuğumuza dünya lideri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, partimize kattığımız yeni Ömerlerle, Haticelerle 2023 hedefimize milletimizle beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başkan Tomakin, yeni kurulacak partilerle ilgilenmediklerini ifade ederek şöyle konuştu:


"Allah aşkına şu parti kuracaklara bir bakın. AK Parti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde makam sahibi oldular, kişiliklerini makamdan aldılar, kimisi cumhurbaşkanı oldu, kimi başbakan, kimi başbakan yardımcısı oldu, ekonomiyi yönetti. Kimi de dışişleri bakanı, kimi içişleri bakanı oldu. Sonra parti kurdular, milletimizden boyunun ölçüsünü aldılar. Biri gitti CHP'ye yama oldu, biri gitti SP'ye yama oldu ve siyasi çöplüğe gömüldüler. Tarih hiçbir ihaneti affetmediği gibi bu ihaneti de affetmeyecek, milletimiz gereken dersi bu şükürsüzlere verecektir." - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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