Halk Kütüphanesi Protokolü İmzalandı
1 saat önce
Kulu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve inşaatı devam eden yeni Halk Kütüphanesi'nin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız tarafından imzalanan protokolle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devri yapıldı.
Kulu
Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve inşaatı devam eden yeni Halk Kütüphanesi'nin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar
ve Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız tarafından imzalanan protokolle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devri yapıldı.
Eski ve yeni yapılan kütüphaneyi gezen Yarar, "Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'a teşekkür ederiz. Yapmış olduğu bu güzel eserlerle kendisini daima anacağız. Eğitimden gelen bir kişi olarak katkısı çok fazla, emeğine teşekkür ediyorum. Kütüphane projesini çok beğendik, Kulu ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Başkan Yıldız da Öğretmen evi ve Halk Kütüphanesi projesinin beş yıldızlı güzel bir eser olacağını belirterek, "İlçemizin büyük bir eksiği olan öğretmen evi ve kütüphane eserini kazandırarak, ihtiyacı gidermiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu adımları atmakta bize katkı sağlayan müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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