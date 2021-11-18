Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika

İlçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, durakta bekleyen İ.B. yönetimindeki halk otobüsüne, M.K. yönetimindeki halk otobüsü çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada her 2 otobüste de bulunan İ.Ü., S.Y., Ş.Ş., Z.Y., Z.B.S., F.Y., F.B., H.E., K.Y., G.T., S.K., P.K. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otobüslerde yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.