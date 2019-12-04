Halk ozanı Muharrem Ertaş, ölümünün 35'inci yılında Kırşehir'de anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 35'inci yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince düzenlenen söyleşi ve konserle anıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'ndaki söyleşide, Muharrem Ertaş'ın çok sayıda eseri olduğunu belirtti.

Sanatçının Orta Anadolu'da sürekliliği sağlamış bir gezgin, aşık ve abdal olduğunu vurgulayan Bekki, "Orta Asya sazlı ve sözlü geleneğini elektronik ortama ilk aktaran Muharrem Ertaş'tır." dedi.

Prof. Dr. Bekki, şu ifadeleri kullandı:

"Ertaş, Horasan'dan gelen, atalarımıza ait ses ve büyük bir avazı bizlere ulaştırmıştır. Ertaş, mütevazi yaşam tarzı, türkülere kattığı özel mana ve hoş tınısıyla, yaşadığı yıllarda olduğu gibi şu an da beğenilmektedir. Kırşehir'in, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil edilmesinde de Muharrem Ertaş'ın ve abdal geleneğinin gerek temsil ettiği müzik gerek icra şekli gerekse de aktardığı bozlakların çok büyük etkisi vardır. Oğlu Neşet Ertaş da bu geleneği babasından alıp, ileri seviyelere taşımış, bir çok kişiye ulaştırmıştır."

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Cenk Şahin de Kırşehir'in önemli bir değeri olan Muharrem Ertaş'ı her fırsatta andıklarını söyledi.

Şahin, Ertaş'ın abdallık geleneğinin ezgilerini Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırdığını, hem bağlamasındaki perde sistemi hem de çalma ve söyleme tarzıyla farklı ve özel bir sanatçı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Muharrem Ertaş'ın "Karanfil Suyu Neyler", "Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber", "Başımda Altın Tacım", "Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar", "Bilmem Neden Böyle Soldun", "Avşar Elleri", "Yağmur Yağdı Bulandı Hava" adlı türkü ve oyun havalarını seslendirdi.

Programın ardından akademisyen ve öğrenciler, Muharrem Ertaş'ın mezarını ve Bağbaşı Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Muharrem Ertaş kimdir?

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş, 1913 yılında Yağmurlubüyükoba köyünde zurnacı Kara Ahmet ile Ayşe Hanım'ın 5 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Köyünde başlayan çileli yaşamı merkez Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan gecekonduda devam eden bozlak ustası Muharrem Ertaş, 1984'te 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ertaş, birçok türkü ve bozlağı Türk Halk Müziği'ne kazandırdı.