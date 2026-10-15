Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı - Son Dakika
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Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı

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Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı
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Halk TV programcısı ve halktv.com.tr yazarı Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Gözaltı haberini halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker sosyal medya hesabından duyurdu. Özgür’ün, “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Gözaltı, Halk TV’nin bağlı olduğu şirketlere dün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasının ardından geldi.

Halk TV’de program yapan gazeteci Bahadır Özgür hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Gözaltının hangi soruşturma kapsamında yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÖZALTINI GENEL YAYIN YÖNETMENİ DUYURDU

halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahadır Özgür gözaltına alınıyor” ifadesini kullandı.

“FON SORUŞTURMASI” İDDİASI

Özgür’ün, “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü. Özgür’ün nerede gözaltına alındığı, hangi başsavcılığın soruşturmayı yürüttüğü ve hakkındaki suçlamanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

BAHADIR ÖZGÜR KİMDİR?

Bahadır Özgür, BirGün gazetesinde yazdığı haberler ve Halk TV’deki programıyla tanınıyor. Özgür hakkında bu yıl Nisan ayında da Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. 

Söz konusu soruşturma, Özgür’ün 2022'de BirGün’de yayımlanan “Mersin’den IŞİD’e milyon dolarlık ihracat” başlıklı haberinde, gizlilik niteliği taşıdığı ileri sürülen bir MASAK raporunu kullanmasıyla ilgiliydi.

Özgür, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinde raporun kamuya açık bir mahkeme dosyasında yer aldığını ve dosyada gizlilik kararı bulunmadığını savunmuştu.

HALK TV’YE DÜN KAYYUM ATANMIŞTI

Gözaltı, Halk TV’ye kayyum atanmasının hemen ardından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin firari sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu’yla bağlantılı şirketlere el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Mahiroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle bağlantılarını kullanarak kurulmasını sağladığı bir şirket üzerinden ihalelerden haksız kazanç sağladığı ve 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı iddia edildi. Soruşturmada gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i 14 Ekim sabahı düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mahiroğlu’nun ise Mart 2025'ten bu yana yurt dışında olduğu belirtilmişti.

TOKTAŞ: GAZETECİLİĞE DEVAM EDECEĞİZ

TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına gelmesinin ardından Halk TV’nin yayını kesilmişti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, ana kontrol odasına el konulduğu için izleyicilere canlı yayında veda edemediklerini söylemişti. Toktaş, soruşturmanın gizli tanık ifadelerine dayandığını ve amacın kanalı ekonomik olarak zor durumda bırakmak olduğunu öne sürmüş, gazeteciliği her platformda sürdüreceklerini belirtmişti. Mahiroğlu da daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    fon yolsuzluğunda malı götüren serbest bunu haber yapan tutuklanıyor muz cumhuriyetinde bile olmaz bu:)) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Halk TV programcısı ve gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı - Son Dakika
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