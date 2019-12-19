Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti

6 saat önce

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti, System.String[]

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Kıraç, "Halkapınar'da ki görevime yeni başladım. Hem halkımızla tanışalım hemde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesiyle ziyaretlerimize esnaflarımızla başladık." dedi.

Belediye Başkanı Bakkal'da, "İlçemize yeni atanan kaymakam beyi esnafla tanıştırmak istedik. Kaymakam bey genç dinamik bir insan, ilçemize birlikte neler yapabiliriz düşüncesi ile hareket ediyoruz, yeni görevinde başarılar dilerim." dedi.

Kaymakamla tanışan ilçe esnafları da memnuniyetlerini dile getirdi.

Mehmet Bakkal, Halkapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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