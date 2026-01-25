Halkbank, Altekma\'yı 3-0 Mağlup Etti

Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer
Altekma: Bertuğ Öndeş, Maksim Buculjevi, Jordan Matthew Ewert, Gülhan Emir Pınar,
İbrahim Alexis Lawani, Cafer Kirkit, Arda Kara (L), Hüseyin Şahin (L), Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kurşav, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dökümacı, Baha Akcagöz
Setler: 25-23, 25-20, 25-21
Süre: 1 saat - İSTANBUL
