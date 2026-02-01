Halkbank, Bursa'yı Deplasmanda Geçti - Son Dakika
Halkbank, Bursa'yı Deplasmanda Geçti

01.02.2026 17:38
Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek Voleybol Efeler Ligi'ndeki galibiyetini aldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Enis Ali Ay, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Tsvetan (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 20-25

Süre: 128 dakika (31, 33, 30, 34)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Halkbank, Voleybol, Bursa, Spor, Son Dakika

