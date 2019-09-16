Son Dakika Haberleri: Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü
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Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü

1 saat önce

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.

Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü, System.String[]

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.


Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bugünden itibaren uygulamak üzere ticari, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:15 
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Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü
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