Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü
1 saat önce
Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.
Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bugünden itibaren uygulamak üzere ticari, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:15
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