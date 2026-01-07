Halkbank\'tan Galatasaray\'a Dramatik Yenilgi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Kenneth Aro, Erdal Akıncı
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Berk Dilmenler
Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright
Setler: 25-18, 25,19, 18-25, 35-37, 18-16
Süre: 156 Dakika - İSTANBUL
