Halkbank'tan Galatasaray'a Dramatik Yenilgi
Spor

Halkbank'tan Galatasaray'a Dramatik Yenilgi

Halkbank\'tan Galatasaray\'a Dramatik Yenilgi
07.01.2026 23:26
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Setler 25-18, 25-19, 18-25, 35-37, 18-16.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro, Erdal Akıncı

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Berk Dilmenler

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Setler: 25-18, 25,19, 18-25, 35-37, 18-16

Süre: 156 Dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

