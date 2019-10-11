Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek ürünü
Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek ürünü

Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek ürünü

1 saat önce

Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasıyla müşterilerine özel kredi limitleri dahilinde ödeme garantisi sağladı.

Halkbank'tan ödeme garantisi sağlayan Güvenceli Çek ürünü, System.String[]

Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasıyla müşterilerine özel kredi limitleri dahilinde ödeme garantisi sağladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, ticari işlemleri kolaylaştırmak ve işletmelerin nakit akışlarını rahatça yönetmelerini sağlamak üzere geliştirdiği ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Çek yaprağı üzerinde basılı olan tutarın tamamının Halkbank garantisi altına alındığı Güvenceli Çek ile işletmeler, ödeme gününde keşidecinin hesap bakiyesi yetersiz olsa dahi tahsilat yapabilecek.

Keşidecinin ödeme garanti limitinden karşılanan çek bedelini Halkbank'a daha sonra ödeyebileceği Güvenceli Çek ile ticari ödemeler teminat altında olacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güvenceli Çek karnesi talep eden müşterilerine öncelikle kredi limitleri oluşturacaklarını, bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirtti.

Ekonomiye hakim olan olumlu havayı piyasalarda kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, Güvenceli Çek ürününün ticari faaliyetler üzerinde iki yönlü bir etkisi olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Belirleyeceğimiz özel limitler çerçevesinde müşterilerimiz ödeme kolaylığına kavuşurken, onların müşterileri de alacakları üzerinde Halkbank garantisine sahip olacak. Güvenceli Çek nakit yerine geçtiğinden nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak, bu ürünü kullanan müşterilerimizin prestijine olumlu katkıda bulunacak. Ekonomiye hakim olan olumlu havayı piyasalarda kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik."

Mehmet Hakan Atilla, Osman Arslan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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