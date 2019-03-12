Son Dakika Haberleri: Halkımız, Gittiğimiz Her Yerde Bizlere Teşekkür Edip, Yeni Yatırımlar İstiyor"

Halkımız, Gittiğimiz Her Yerde Bizlere Teşekkür Edip, Yeni Yatırımlar İstiyor"

53 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları, seçim çalışmaları kapsamında Soğuk Çeşme, Işıkkara, Yeni Karacaören, Sünnet Yenice, Sırören, Hamidiye, Kızılcaören, Nusret, Ilıca ve Yazlıca köylerini ziyaret etti.

Halkımız, Gittiğimiz Her Yerde Bizlere Teşekkür Edip, Yeni Yatırımlar İstiyor
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları, seçim çalışmaları kapsamında Soğuk Çeşme, Işıkkara, Yeni Karacaören, Sünnet Yenice, Sırören, Hamidiye, Kızılcaören, Nusret, Ilıca ve Yazlıca köylerini ziyaret etti.

Gittikleri her köyde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını dile getiren Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "AK Parti her yere bir yatırım yapmış, hizmet için bir eser kazandırmışız. Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bizlere teşekkür edip, yeni yatırımlar istiyor. Yaptıklarımız ortada olduğu için yapacağımız yeni yatırımları, projeleri anlatıyoruz. İnşallah, Kütahya ve köylerine yeni dönemde daha çok hizmet, daha büyük yatırımlar gelecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Karacaören, Çeşme, AK Parti, Kütahya, Güncel
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