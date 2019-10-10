"Halkın doğru haber almasında basın kuruluşları çok önemli"

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçede görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tunçel, toplumun bilinçlenmesi açısından toplumsal değerlere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarının öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Bu hususta basın mensuplarının üstlendiği rolün çok önemli olduğunu belirten Tunçel, "Bunun en güzel örneklerinden birini 15 Temmuz'da yaşayarak gördük. Basın, millet iradesinin yanında tavrını koyarak o gecenin kahramanlarından biri olmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz çalışma ve koyduğumuz hedefleri vatandaşlarımızla paylaşan, tarafsız haberi ifade etme anlayışıyla gazetecilik mesleğini yürüten arkadaşlarımızla çalışmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Bulut ise göreve geldikleri günden bu yana ilçede çok önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Belde ve köy yollarında asfalt ve stabilize çalışmalarının devam ettiğini belirten Bulut, "Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. İlçenin geleceğini belirlemek adına yapacağı çok önemli çalışmalarda bulunuyoruz. AK Parti, iktidara geldiği günden bu yana kadınların, gençlerin, kısacası toplumun tüm kesimlerinin yaşamını kolaylaştırıyor." dedi.

Gazeteciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.