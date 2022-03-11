Halkların Demokratik Kongresi'nden Nevruz çağrısı - Son Dakika

HALKLARIN Demokratik Kongresi (HDK), 20 Mart 2022'de Yenikapı'da yapılacak olan Nevruz kutlamaları ile ilgili basın toplantısı yaptı. Yapılan açıklama ile 'Tüm halkımızı Nevruz'u kutlamaya davet ediyoruz' denildi.

Halkların Demokratik Kongresi(HDK), bu sene Yenikapı'da yapılacak nevruz kutlamaları ile ilgili Taksim'de bir otelde basın açıklaması yaptı. HDK'nın çağrısıyla bir araya gelen çeşitli parti ve sivil toplum temsilcileri, 20 Mart 2022'de Yenikapı Meydanı'nda yapılacak nevruz kutlamalarını tanıttı. Tanıtım toplantısına Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, HDK Eş Sözcüleri Cengiz Çiçek, Esengül Demir ile çeşitli parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Nevruz video gösterimi yapıldıktan sonra basın açıklamasına geçildi.

Nevruz kutlaması ilgili basın açıklamasını okuyan Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Cengiz Çiçek, "Nevruz baharın başlangıcı, yeni umutların, özlemlerin, büyük zaferlerin günüdür. 2022 Nevruzunu özgürlük ve zafer Nevruzu olarak kutlayacağız. Tüm halkımızı Nevruz ateşi etrafında kenetlenmeye, coşkumuzu, öfkemizi, isyanımızı büyüterek özgürlük taleplerimizi haykırmaya ve bulundukları her yerde Nevruz'u kutlamaya davet ediyoruz" dedi.

"İSTANBULLULARI BU TARİHİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, "Ortadoğu'nun en kadim bayramı olan Nevruz Bayramı'nı bir hafta sonra tüm dünyada kutlamaya başlayacağız. Ulusal birlik iradesinde bütünleşeceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyoruz. 2022'nin Nevruz'u bu anlamda çok önemlidir. Halklarımızın büyük özlemini duyduğu demokrasi ve barışın bu topraklarda mutlaka yaşam bulacağını en yüksek sesle vurgulayacağımız ve haykıracağımız bir bayram olacaktır. 20 Mart Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapacağımız bu tarihi buluşmaya da İstanbul halkını bu vesileyle buluşmaya davet etmek istiyorum" diye konuştu.