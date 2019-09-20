Son Dakika Haberleri: Halloween Kills Filmi
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Halloween Kills Filmi

10 dakika önce

Halloween Kills filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Halloween Kills filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yıllar önce kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek isteyen Laurie Strode’un hikayesini konu edinen 2018 yapımı “Cadılar Bayramı” filminin devam halkası olan Halloween Kills’in yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen David Gordon Green oturuyor.

Yönetmen: David Gordon Green

Senaryo: John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Scott Teems

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Charles Cyphers, Brian F. Durkin, Jibrail Nantambu, Victoria Paige Watkins

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Halloween Kills

Yapımcı Firma: Blumhouse Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 16.10.2020


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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