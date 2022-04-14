HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI - Son Dakika
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HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI

14.04.2022 11:09

SULTANGAZİ'de iş merkezinin önündeki demir kapağı gözüne kestiren şüpheli, ilginç bir hırsızlığa karıştı.

SULTANGAZİ'de iş merkezinin önündeki demir kapağı gözüne kestiren şüpheli, ilginç bir hırsızlığa karıştı. Haltercilere meydan okurcasına yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı söken ve omzuna alan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazar günü saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre sokakta dolaştı. İş merkezinin önündeki demir kapağı gözüne kestiren kişiler, fark edilmemek için çevreyi bir süre gözetledi. Daha sonra şüphelilerden biri, yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı yerinden sökerek omzuna aldı ve sokaktan ayrıldı.

YAŞANAN OLAYI TEBESSÜM EDEREK ANLATTI

Pazartesi günü iş yerine gelen Yusuf Kurşun, demir kapağın yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kurşun, demir kapağın çalındığını gördü. Yaşanan olayı tebessüm ederek anlatan Kurşun, "Demir kapı 60-70 kilo ağırlığında. Kameradan izlediğimizde bir kişi, tek başına kapıyı yerinden söküp çalıyor. Naim Süleymanoğlu gibi" dedi.

Kurşun, "Pazartesi günü iş başı yaptığımızda demir kapının yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir kişi, yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki oldukça ağır demir kapıyı söküp, götürüyor. Arkadaş çok güçlü. Tek başına demir kapıyı sırtlıyor ve sendeleyerek sokaktan ayrılıyor. Biz de kaldırımda yürüyenlerin çukura düşmemesi için önlem amaçlı palet koyduk" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı ise, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta 4 kişinin bir süre dolaştıkları, kısa bir süre sonra birinin demir kapıyı yerinden söküp omzuna aldığı ve sendeleyerek sokaktan ayrıldıkları görülüyor.

HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI
HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI
HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI
HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI
HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI
HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HALTERCİLERE TAŞ ÇIKARTAN HIRSIZ, 70 KİLOLUK DEMİR KAPAĞI ÇALDI - Son Dakika
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