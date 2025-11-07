Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti

Türk halterinin efsane isimlerinden 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun ilk antrenörü olarak tanınan Hilmi Pekünlü, Kütahya'da hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen ve 1991 yılında Kütahya'ya yerleşen Hilmi Pekünlü, burada halter antrenörlüğüne devam etti. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk yıllarında yanında olan Pekünlü, birçok başarılı sporcu yetiştirdi.

Hilmi Pekünlü, Hayme Ana Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.