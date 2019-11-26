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Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı

6 saat önce

Haluk Bilginer, 47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı, System.String[]

Haluk Bilginer, 47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ödül aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Bu ödülü, kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla alıyorum" dedi.

New York'ta 47'incisi düzenlenen ödül törenine Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay da katıldı. Ödül konuşmasına 'Merhaba' diyerek başlayan Bilginer, dizi ekibine teşekkür etti. Sözlerini ödülü kızına adadığını ifade ederek bitiren Bilginer, "Bu ödülü, kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla alıyorum" dedi.

Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'dan Raphael Logam ve Almanya'dan Jannis Niewöhner ile birlikte finale kalmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Haluk Bilginer'in ödü törenindeki konuşması


Haluk Bilginer, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:33 Kaynak: DHA
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