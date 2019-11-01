Son Dakika Haberleri: Haluk Levent, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu
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Haluk Levent, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu

6 saat önce

Sanatçı Haluk Levent, kanserle mücadele eden çocukların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışına katıldı.

Haluk Levent, kanserle mücadele eden çocuklarla buluştu, System.String[]

Sanatçı Haluk Levent, kanserle mücadele eden çocukların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışına katıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanede kemik iliği nakli yapılmasının ardından sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Betül Tongal ile aynı serviste tedavi gören çocukların birlikte yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Açılışa Ahbap Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Prof. Dr. Barış Malbora, Dr. Hakan Sarbay ve sergiye katkı sağlayan heykeltıraş Adnan Doğan ile aileler katıldı.

Açılışta küçük ressamlar tarafından yapılan portre resmi Haluk Levent'e hediye edilirken, sanatçı tarafından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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