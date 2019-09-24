Son Dakika Haberleri: Haluk levent, şarkılarını neslican için söyledi
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Haluk levent, şarkılarını neslican için söyledi

1 saat önce

BALIKSİR'in Bandırma ilçesinde konser veren Haluk Levent, şarkılarını kanserle mücadele ederken yaşamını yitiren Neslican Tay için söyledi.

Haluk levent, şarkılarını neslican için söyledi, System.String[]
BALIKSİR'in Bandırma ilçesinde konser veren Haluk Levent, şarkılarını kanserle mücadele ederken yaşamını yitiren Neslican Tay için söyledi.
30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan Haluk Levent, gecenin finalini İzmir Marşı ile yaptı. Haluk Levent, verdiği konserde Neslican Tay'ı da unutmadı. Kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan, ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek herkesi hüzne boğan Neslican Tay için şarkılar seslendiren Haluk Levent, ayrıca konser gelirleriyle Neslican'a bir anıt mezar yaptıracağını belirtti. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, festivale katılımlarından dolayı Haluk Levent'e teşekkür ederek, çiçek ve festival plaket verdi.


Haluk Levent, Bandırma, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:13 Kaynak: DHA
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