Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a: Şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim

Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyayı salladı. İddiaya göre; Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e imada bulunduğunu söyledi.



Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.



HALUK LEVENT ÇAĞRI YAPTI



Soyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun"u? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?" dedi.



Haluk Levent daha sonra yaptığı açıklamada olayı yanlış anladığını söyleyip şu mesajı paylaştı;



Alıngan biri oldum.



Cem Yılmaz'ın oyununu izleyenlerin aktardıkları hepimizi yanlış anlamaya yol açacak bir duruma dönüştürdü.



Üzgünüm 1 hafta içinde 2 insanı kaybettim.



Annemi canımı ciğerimi. Diğeri en yakın "dostum, kahramanım" dediğim bir abimi.



Belki ondandır.



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