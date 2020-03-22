Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Son Dakika

Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red

7 saat önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, korona virüsle mücadele için ABD'nin İran'a yardım teklifinde bulunmasının tuhaf olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.

Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red, System.String[]

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, korona virüsle mücadele için ABD'nin İran'a yardım teklifinde bulunmasının tuhaf olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.

ABD ve İran arasındaki gerginlik uzun zamandır devam ederken, Washington'ın İran'a yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede yardım teklifinde bulundu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD yönetiminin yardım teklifini reddetti. Hamaney, "Amerikalılar birkaç kez İran'ın virüsle mücadelesi için yardım teklif etti. Bu virüsü oluşturmakla suçlanıyorsunuz. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak İran'a yardım etmek istemeniz tuhaf. Virüsle mücadelede eksikliklerinizin olduğu gerçeğinin yanı sıra, bize virüsün İran'da kalıcı olmasına yardımcı olacak bir ilaç verirseniz ne olur?" dedi.

İran'ın, korona virüs salgını da dahil olmak üzere her türlü kriz ve zorluğun üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Hamaney, "Bizim bir numaralı düşmanımız ABD'dir. Amerikalı yetkililer, yalancı, açgözlü, zalim, acımasız, terörist ve şarlatandırlar" dedi.

İranlı yetkililer, ABD yaptırımlarının salgını durdurma çabalarını engellediği için kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Washington ise yaptırımları kaldırmayı reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasından bu yana iki ülke arasında gerginlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın emriyle 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ise iki ülke arasındaki tansiyonu tırmandırmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre korona virüsden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Washington, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı         
17:25
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün         
12:38
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]