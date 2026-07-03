Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

03.07.2026 20:48
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ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da aylar sonra düzenlenen cenaze törenine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gözyaşlarını tutamadı. Erbakan'ın ağladığı anlar kameraya yansıdı.

ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da aylar sonra cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törene Türkiye'den de katılım gerçekleşti.

ERBAKAN, HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİNDE AĞLADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tahran'daki cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Tören esnasında oldukça duygusal anlar yaşayan Erbakan'ın gözyaşlarını tutamadığı o anlar kameralara yansıdı.

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Ali Hamaney, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fatih Erbakan Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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