ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da aylar sonra cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törene Türkiye'den de katılım gerçekleşti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tahran'daki cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Tören esnasında oldukça duygusal anlar yaşayan Erbakan'ın gözyaşlarını tutamadığı o anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika › Fatih Erbakan › Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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