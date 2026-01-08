Hamas, Gazze'de Bağımsız Yönetim Komitesine Destek Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas, Gazze'de Bağımsız Yönetim Komitesine Destek Verecek

08.01.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'de bağımsız yönetim komitesinin kurulmasına yardımcı olacağını duyurdu.

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, Gazze'nin tüm bölgelerini kapsayacak ve Hamas ile diğer grupların da oluşturulmasına onay verdiği bağımsız yönetim komitesinin kurulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın devir teslim sürecini ve komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret edeceğini kaydeden Kasım, hareketin, Gazze Şeridi'ndeki idari düzenlemelerin bir parçası olmayacağına daha önceden karar verdiğini vurguladı.

Hamas Sözcüsü Kasım'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme" planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklayacağını aktaran Times of Israel gazetesinin haberinin ardından yapıldı.

Times of Israel, Trump'ın bir aylık gecikmenin ardından, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu "Barış Konseyi" ve diğer organları gelecek hafta açıklayacağını yazmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze'de Bağımsız Yönetim Komitesine Destek Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:49:28. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas, Gazze'de Bağımsız Yönetim Komitesine Destek Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.