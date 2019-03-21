Son Dakika Haberleri: Hamas Heyetinden, Fetih Sözcüsüne Ziyaret

Hamas Heyetinden, Fetih Sözcüsüne Ziyaret

33 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas'tan bir heyet, Gazze'de saldırıya uğrayan Fetih Hareketi sözcüsü Atıf Ebu Seyf'i hastanede ziyaret etti.

Hamas Heyetinden, Fetih Sözcüsüne Ziyaret, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas'tan bir heyet, Gazze'de saldırıya uğrayan Fetih Hareketi sözcüsü Atıf Ebu Seyf'i hastanede ziyaret etti.

Hamas yetkililerinden Hasan Yusuf'un başkanlığındaki heyet, Ramallah'taki Filistin Medikal Kompleks'te tedavi gören Ebu Seyf'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın 18 Mart'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gençlerden sorumlu danışmanı Memun Suveydan'a dayandırdığı habere göre, 10 kişiden oluşan bir grubun Ebu Seyf'e saldırı girişiminde bulunduğu başı ve vücudunun diğer bölgelerinde kırıklar oluştuğu ifade edilmişti.

Demir sopayla darbedilen Ebu Seyf'in durumunun ağır olduğu kaydedilirken, Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise tanınmış Filistinli edebiyatçı Ebu Seyf'e yönelik saldırıdan Hamas sorumlu tutulmuştu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Seyf'e saldırı düzenlenmesiyle ilgili iddiaları yalanlamıştı.

Gazze'de, fiyat artışı karşıtı düzenlenen gösteriler nedeniyle Hamas ile Fetih arasında gerginlik yaşanıyor. Hamas, gösterilerden Fetih Hareketini sorumlu tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:37 Kaynak: AA

Batı Şeria, Gazze, Hamas, Güncel
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