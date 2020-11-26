Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı

26.11.2020 01:51
Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı, System.String[]

Hamas, Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı İsrail'e yönelik direnişin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı İsrail'e yönelik direnişin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kontrol noktasında "araçla ezme girişiminde" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin öldürülmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, işgalci güçlerinin kurşunuyla şehit olan Nur Cemal Şukayr'a Allah'tan rahmet dilenerek, "Halkımızın evlatlarını hedef alan işgalcilere karşı tüm direniş şekillerinin güçlendirilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail yönetiminin kontrol noktalarında gerçekleştirdiği ölümlere dikkat çekilen açıklamada, bunun uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş suç olduğuna dikkat çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerde kullanılan İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında araç içindeki bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurduğunu ifade etmişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise vurulan Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'e karşı direnişin güçlendirilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


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