Üye Girişi
Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız - Son Dakika

Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız

24.09.2021 16:28
Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız, System.String[]

Hamas'ın Yurt Dışı Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İsrail'in esirler dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini ve taleplerinin karşılanması halinde Tel Aviv'le esir takasına hazır olduklarını belirtti.

Hamas'ın Yurt Dışı Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, İsrail'in esirler dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini ve taleplerinin karşılanması halinde Tel Aviv'le esir takasına hazır olduklarını belirtti.

Ebu Merzuk, Al Araby Al Jadeed haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası dosyasında gelişmeler olduğunu ifade etti.

İsrail'in bazı gecikmeler sonrası esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdiğini aktaran Ebu Merzuk, söz konusu gecikmelerin "esir meselesinin Gazze'nin yeniden imarı meselesiyle ilişkilendirilmesi, İsrailli güvenlik heyetinin Yahudi bayramları sürecinde Kahire'yi ziyaret ederek Mısır tarafıyla takas dosyasını görüşmesi ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın beraberinde esir meselesinden sorumlu kişilerin bulunduğu bir heyetle Şarm eş-Şeyh'i ziyaret etmesinden" kaynaklandığını aktardı.

Hamas'ın talepleri karşılanırsa birkaç hafta içinde esir dosyası hazır

İsrail'in oyalama ve vakit kazanma çabası içinde olduğunu dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın taleplerini karşılaması durumunda gelecek birkaç hafta içinde dosyanın hazır olacağını bildirdi.

Ebu Merzuk, "İsrail'in Gazze'nin yeniden imarı meselesini esir takasıyla ilişkilendirmekten vazgeçeceğinden emindik. Çünkü bu mantıksız bir şart. Dünya üzerindeki tüm savaşlarda savaşın sonunda esir takası anlaşmaları yapılır. Hamas'ın da bu konudaki politikası net. Esire karşı esir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Gazze'nin yeniden imarından yana olduğuna ve ABD'nin de bölgede sükunet istediğine dikkati çeken Ebu Merzuk, İsrail'in bu talepleri göz ardı edemeyeceğini kaydetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında ise 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

Son dönemde Hamas'ın elindeki İsraillilere karşılık İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için yapılacak muhtemel bir esir takası meselesi konuşuluyor. Tel Aviv yönetimi esir değişimi için Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılmasına ilişkin dosyaların birbiriyle ilişkilendirilmesini istese de Hamas buna karşı çıkıyor.

Naftali Bennett, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: MEB, 16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak 16:24 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi 15:48 Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Başkan Tahir Kıran'dan, 15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede 15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu 14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım 13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım

Son Dakika Haberleri
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
16:23 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
15:55 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu
15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular         
16:44
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021         
16:37
Beşiktaş'ın durumunu Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor         
16:26
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 16:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail esir dosyasıyla ilgilenmeye karar verdi, taleplerimiz karşılanırsa takasa hazırız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement