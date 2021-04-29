Hamas lideri Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile Filistin seçimleri konusunu görüştü - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile seçimler başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Doha ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Al Sani'yle bir araya geldi.

Kudüs'teki olaylar ile Filistin seçim dosyasının ele alındığı görüşmede, Kudüs'teki çatışmanın, kimlik ve kentteki Filistin varlığı mücadelesi olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Kudüs halkının, Yahudileştirme faaliyetlerinin yanı sıra İslam medeniyetine ait simgelerin yok edilmesi, Mescid-i Aksa'nın bölünmesi ve kutsal değerlerin kirletilmesi girişimlerini engellediği belirtildi.

Hamas, Filistin seçimleri konusunda kararlı

Görüşmede Heniyye, ayrıca Hamas'ın Filistin'deki üç aşamalı seçim dosyasının tamamlanması konusundaki azmini ve kararlığını yineledi.

İsrail'in Kudüs başta olmak üzere seçim sürecini aksatmaya çalıştığına işaret eden Heniyye, Kudüs şehrinin, kazanılması gereken ulusal bir mücadele olarak görüldüğü için milli iradenin, işgale rağmen seçimlerin yapılmasını gerektirdiğini kaydetti.

Heniyye seçimlerdeki herhangi bir aksaklığın işgal güçleri için ödül ve Filistinliler arasındaki bölünmenin devam etmesi hedefinin başarısı anlamına geldiğine işaret ederek bu konuda uyardı.

Filistinli liderlerin ülkede mayıs ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu açıklamaması, bu akşamki toplantıda seçimlerin belirli olmayan bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alınabileceği spekülasyonlarına yol açıyor.

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.