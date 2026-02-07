Hamas'tan İsrail'e Baskı Çağrısı - Son Dakika
Hamas'tan İsrail'e Baskı Çağrısı

07.02.2026 19:53
Hamas, Gazze Yönetimi'nin bölgeye girişi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Hamas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'ne girişinin sağlanması ve çalışmalarına başlaması amacıyla İsrail'e ciddi baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflara İsrail'e ciddi baskı uygulanması çağrısında bulunarak, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişinin kolaylaştırılması ve Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına başlamasının sağlanmasını istedi.

Hamas Sözcüsü Kasım, "Gazze Şeridi'nde ateşkesten söz edilmesinin, suç işleyen İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde artan bir şekilde Filistinlileri öldürmesi ve yaptığı yıkımları sürdürdüğü bir ortamda hiçbir anlamı olmadığını" ifade etti.

İsrail'in şiddeti tırmandıran politikasıyla arabulucuların ve ABD yönetiminin çabalarını hiçe saydığını ve üzerinde mutabık kalınan hususların uygulanmasına yönelik tüm çağrıları da umursamadığını kaydeden Kasım ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşmasının içeriğini boşalttığını vurguladı.

Hamas 2 Şubat'ta, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

19:37
19:01
18:24
18:01
17:43
17:06
