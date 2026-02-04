Hamas'tan İsrail'e Saldırı Tepkisi - Son Dakika
Hamas'tan İsrail'e Saldırı Tepkisi

04.02.2026 17:24
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ateşkesin ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas, İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını engellemek için asılsız bahanelerle Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarının, Filistin halkına yönelik soykırımın bir devamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılar, savaş suçlusu Netanyahu'nun başta Refah Sınır Kapısı'nın açılması olmak üzere ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını engelleme yönündeki planlı niyetlerini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de bir İsrail askerinin hedef alındığı yönündeki iddiaların, "İsrail saldırılarını meşrulaştırmak için uydurulmuş asılsız bahaneler" olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun ateşkes anlaşmasının hiçe sayılarak Gazze'de kalıcı baskı ve terör politikasını dayatma girişimi olduğuna vurgu yapıldı.

Ateşkese arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, "Gazze'de soykırımı, katliamı ve açlığı yeniden başlatmaya çalışan Netanyahu'nun tutumuna karşı kararlı bir tavır alınmalıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına rağmen saldırılarını sürdürmesinin, ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaların kasıtlı biçimde sabote edilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamındaki sorumluluklarından kaçınmak için sürdürdüğü öldürme ve abluka politikasının bir parçası olduğu kaydedildi.

İsrail'in ateşkes ihlallerine son vermesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi için Tel Aviv yönetimine uluslararası baskı uygulanması gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

