Hamas'tan Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail kazılarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Hamas'tan Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail kazılarına tepki Açıklaması

11.01.2021 21:09
Hamas'tan Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail kazılarına tepki Açıklaması, System.String[]

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa çevresinde kazı çalışmaları yapmasını, "korkunç bir suç" şeklinde değerlendirdi.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa çevresinde kazı çalışmaları yapmasını, "korkunç bir suç" şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözücü Hazım Kasım AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmaları, Filistinlilerin varlığına ve kutsallarına karşı işlenen korkunç bir suçtur; mukaddes şehrin karakterini değiştirme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, Müslümanların Filistin'deki kutsallarına karşı İsrail ihlallerini durdurma çağrısında bulunan Kasım, Siyonistlerin Kudüs'ü hedef alan bu tutumlarının, direnişin her şeklini aktif hale getirmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Filistin Vakıflar İdaresinden dün yapılan açıklamada, İsrail makamlarının kazı çalışmalarından büyük endişe duyulduğu belirtilirken, Mescid-i Aksa'nın batı duvarında yer alan Meğaribe Kapısı ve Burak Meydanı'nın İsrail'in Yahudileştirme girişimlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.

Ürdün'den dün yapılan açıklamada da İsrail'in uluslararası hukukun gereklerine riayet etmesi ve Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesi istenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beytü'l-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail kazılarına tepki Açıklaması - Son Dakika


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