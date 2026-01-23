Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki

23.01.2026 10:28
Hamas, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na katılmasını adaletsiz ve tehlikeli buldu.

GAZZE, 23 Ocak (Xinhua) -- Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesine tepki göstererek, bu adımı "adalet ve sorumluluk ilkelerine aykırı, tehlikeli bir gösterge" olarak niteledi.

Hamas perşembe günkü açıklamasında Netanyahu'yu ateşkesi engellemek ve üç ayı aşkın süredir büyük oranda korunan ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılar ve altyapının tahrip edilmesi gibi ihlalleri sürdürmekle suçladı.

"Terörizmin kökünde yatan şey işgaldir" denilen açıklamada istikrarın sağlanmasına yönelik ilk adımın, ihlallerin durdurulması ve işgalin kalıcı şekilde sona erdirilmesi olduğu vurgulandı.

Netanyahu çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın kurula katılma davetini kabul ettiğini açıkladı. Trump ise perşembe günü İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu sırasında düzenlenen ve bazı Avrupalı müttefiklerin katılmadığı bir imza töreniyle kurulu resmen faaliyete geçirdi.

Gözlemciler, ABD öncülüğündeki bu girişimin Birleşmiş Milletler'in rolünü ve Gazze'de barış için oluşturulan çok taraflı çerçeveleri zayıflatabileceği endişesini dile getirirken, birçok büyük güç ve ABD'nin geleneksel ortakları girişime katılmayı reddediyor.

Kaynak: Xinhua

