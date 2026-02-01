Hamas'tan Refah Sınır Kapısı Açılması Çağrısı - Son Dakika
Hamas'tan Refah Sınır Kapısı Açılması Çağrısı

01.02.2026 15:39
Hamas, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep ederek uluslararası hukuka atıfta bulundu.

Hamas, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının hakkı olduğunu belirterek, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in yeni bir abluka modeli dayatmasının önüne geçmek için sınır kapısındaki uygulamalarını yakından izleme çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı görüntülü açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında açılmasının öngörüldüğünü ancak İsrail'in bunu uzun süredir keyfi biçimde geciktirdiğini ifade etti.

Kasım, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması Gazze'deki Filistin halkının hakkıdır. Anlaşmanın ilk aşamasının başında açılması planlanmıştı. Ancak işgalci, bu süreci geciktirdi ve kapının açılmasını keyfi şekilde Gazze'deki son tutsağın cenazesinin teslimine bağladı." dedi.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarını "tam özgürlük" içinde gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kasım, bu hakkın uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alındığını kaydetti.

Kasım, İsrail'in Filistinlilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarına ilişkin dayattığı tüm koşullara karşı uyarıda bulunarak, söz konusu uygulamaların ateşkes anlaşmasını ve insanların kendi topraklarına giriş-çıkışlarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere, Filistinlilerin Gazze'de yeni bir abluka modeliyle karşı karşıya kalmaması için Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail uygulamalarını yakından izleme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin şu ana kadar Mısır veya Filistin makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), AA'ya yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığı ifade edilmişti.

İsrail basını, geçişlerin yarın başlayacağını yazdı

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise yarın başlanacağını yazdı.

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağını ve İsrail'in bunu onaylayacağını, EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı.

Refah bölgesi İsrail işgali altında

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu.

Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

