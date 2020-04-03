Hamdu Sena, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı - Son Dakika

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen, Türkiye'nin 'Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin (14), 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı.

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde ailesiyle yaşayan hayvanlarla kurduğu yakın bağ nedeniyle Türkiye'nin Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı. Ailesinin de desteğini alan Hamdu Sena, satacağı buzağıların parasını kampanyaya gönderecek. Hamdu Sena Bilgin, "Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya 3 buzağımı satarak elde edeceğim parayla destek veriyorum. Ben de bu kampanyaya olmak istedim" dedi.