Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi - Son Dakika

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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