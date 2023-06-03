Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi

Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi

03.06.2023 11:11

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 3 aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü 97 bıçak darbesiyle öldüren Kadir Meşe, ikinci duruşmada pişmanlık duyduğunu iddia etti. Sanık avukatı, Meşe'nin akıl sağlığı ile ilgili rapor almasını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Meşe, bir önceki duruşmada eşinin uyuşturucu kullandığını ve bebeğin kendisinden olmadığını iddia etmişti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 15 Şubat'ta, Hacıyusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, aralarında 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla, 97 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bandırma'da hamile kadını 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi

"KAYINVALİDEM, EŞİMİ PARA KARŞILIĞI PAZARLIYORDU"

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, "Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, 'Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm' düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

Bandırma'da hamile kadını 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK

Kadir Meşe, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe'nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise, Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.Hazal Alpyörük'ün öldürüldüğü cinayetle ilgili yargılamaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe ve avukatı katılırken öldürülen Hazal Alpyörük'ün yakınları ve avukatları duruşmaya gelmedi. Verdiği ifadesinde pişmanlık duyduğunu iddia eden Meşe, "Hakim bey Hazal'ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" dedi.

Bandırma'da hamile kadını 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi

"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise yaptığı savunmasında, ""Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hazal Alpyörük, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile Bakanı olacağı iddiaları
11:54 Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir
11:44 Kabine'nin açıklanmasına saatler kala kulisler bunu konuşuyor: İlk başörtülü vali, Aile Bakanı olacak
11:44 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:41 Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir
11:31 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:11 Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi
11:03 3 aylık hamile eşini 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık kayınvalidesini suçladı: Para karşılığında pazarlıyordu
10:59 Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak
10:50 Simge Sağın, Galatasaray'ın teklifine "Evet" dedi! Icardi bayram edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 12:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement