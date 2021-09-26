Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Tekirdağ'da hamilelik sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 34 yaşındaki Nuray Kıvılcım, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Malkara ilçesinde yaşayan gebe Kıvılcım'ın iki hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kıvılcım, testi pozitif çıktıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 servisine alındıktan üç gün sonra bebeğini dünyaya getirdi.

Hastanede pandemi servisinde tedavisine devam edilen Kıvılcım, herkese aşı olması çağrısında bulundu.

Nuray Kıvılcım, AA muhabirine, hastaneye yatınca Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu anladığını söyledi.

Salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini ifade eden Kıvılcım, "İlk önce boğazımda yanma, vücudumda titreme oldu, ateşim çıkmaya başladı. Ondan sonra hastaneye geldim, test yaptırdım. Diğer günde arayıp pozitif olduğumu söylediler. Hastaneye yattım. Kovid-19 olduğumun üçüncü günü çocuğumu dünyaya getirdim. İlk başta bebeğim benimle kaldı 2 gün. Sonra ben de hastaneden ayrıldım. 4 gün evde kaldıktan sonra durumum ağırlaşınca yine hastaneye yattım. Benim için çok zor bir süreçti." dedi.

Kıvılcım, insanın hastalığa yakalanınca rahat nefes almanın kıymetini daha iyi anladığını belirtti.

-"Çok ağladım, korktum aşı olmadığım için pişmanım"

Hamile olduğu için aşı yaptırmadığını ama sonrasında çok pişman olduğunu dile getiren Kıvılcım, "Bebeğe aşının yan etkisi olur düşüncesindeydim. Sonradan aşı olmadığıma pişman oldum. Aşı olsaydım salgını hafif atlatırdım. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın, çok zor bir durum. O yüzden herkes aşısını olsun. O süreçte başıma gelecek en kötü şeyi düşündüm ağladım. İnsan ister istemez başına gelebilecek kötü şeyleri aklından geçiyor. Çünkü bebeğim var ve daha yeni doğdu. Bana bir şey olursa ona ne oluyor diyor insan." diye konuştu.

Kıvılcım, insanların sadece aşı konusunda uzman kişilerin söylediklerini dikkate almaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok şükür bu süreci de atlattık. Burada moral çok önemli. Her zaman insanın moralini yüksek tutması lazım. Ben aşı olmamanın pişmanlığını yaşayan birisi olarak, aşı konusunda tereddüt edenlerin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Evde durumum daha ağırdı nefes almakta zorlanıyordum. Hastaneye gelince biraz daha rahatladım. Aşı olmuş olsaydım salgını daha hafif atlatırdım bu kadar ağır olmazdım."

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Embriyoloji Uzmanı Dr. Duygu Kocatürk de hamilelik sürecinde üçüncü aydan sonra Kovid-19 aşılarının herhangi bir yan etkisi olmadığının altını çizdi.

Aşı olmamanın daha riskli olduğuna vurgu yapan Kocatürk, "Aşı olmayan kişilerde hastalık çok daha ağır geçtiği için gebelik kayıpları ve anne kayıpları daha riskli. Bu durumda yoğun bakım yatışları da artıyor. Doktorlar tarafından aksi bir durum belirtilmediği takdirde bütün anne adaylarının üçüncü aydan sonra aşı olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.