Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Hamido" lakaplı eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu yaşamını yitirdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Amcam şehit Hamid Fendoğlu'nun eşi, yengem Mukaddes Fendoğlu rahmeti rahmana kavuşmuştur. Rabbim mekanı cennet eylesin. Cenaze namazı yarın öğlen namazına müteakip Şehir Mezarlığında kılınıp, Bulgurlu köyü Şehit Hamit Fendoğlu aile kabristanına defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmetli Hamid Fendoğlu'nun (Hamido) kıymetli eşi, MHP Malatya Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu'nun yengesi Mukaddes Fendoğlu teyzemiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mukaddes teyzemize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da sosyal medya hesabında Fendoğlu ailesine başsağlığı dileyerek, "Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun (Hamido) eşi Mukaddes teyzemizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Mukaddes teyzemize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da sosyal medya hesabında, Fendoğlu ailesine başsağlığı dileyerek, "Cesareti, dürüstlüğü ve insan sevgisiyle Malatyalının gönlünü fetheden, Hamido olarak tanınan rahmetli Hamit Fendoğlu'nun muhterem eşi Mukaddes Fendoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Fendoğlu ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hamit Fendoğlu Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybetmişti.