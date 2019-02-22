Hamit Tuna'dan, Gülnar'a Ziyaret

Cumhur İttifak Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Gülnar ilçesini ziyaret edip, vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifak Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Gülnar ilçesini ziyaret edip, vatandaşlarla buluştu.



Tuna, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Cumhur İttifakı Gülnar Belediye Başkan Adayı Alpaslan Ünüvar, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Kalemci ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Ateş ile ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Tuna, daha sonra aday tanıtım toplana katıldı.



Tuna, konuşmasında vatandaşlara yapacakları hizmetler hakkında bilgiler verdi.

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