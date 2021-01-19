Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar - Son Dakika

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar

19.01.2021 11:49

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar Hamsi avında yasağın 28 Ocak tarihine ertelenmesinin ardından Trabzon'da bugünlerde tezgahlarda hamsinin yerini ağırlıklı olarak kültür balıkları alınca balıkçılarda bu durumdan olumsuz etkilenerek sezonu erken kapamak durumunda kaldı.

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar

TRABZON - Hamsi avında yasağın 28 Ocak tarihine ertelenmesinin ardından Trabzon'da bugünlerde tezgahlarda hamsinin yerini ağırlıklı olarak kültür balıkları alınca balıkçılarda bu durumdan olumsuz etkilenerek sezonu erken kapamak durumunda kaldı.

Trabzon Balık Hali'nde daha önceki günlere göre balık çeşitlerinde belirgin bir azalma gözlenirken özellikle hamsinin olmayışı hem balıkçıyı hem de vatandaşları olumsuz etkiledi. Balıkçı esnafları özellikle hamsi avının yasaklanmasının ardından işlerinin iyice gerilediğini belirtirken, genellikle kültür balıkları sattıklarını söylediler.

Sezondan hemen hemen umutlarını kestiklerini ve sezonu da neredeyse kapattıklarını belirten balıkçı esnafları önceki yıla oranla kötü bir sezon geçirdiklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı hamsinin olmayışı nedeniyle sezonu erken kapattıklarını ifade ederek, "Hamsi yasağının uzaması ile işlerimizi durma noktasına geldi. Şu anda tezgahlar kültür balıklarına kaldı. Sezonun bitmesine 3-4 ay var ancak şu haliyle sezonu erken kapattık diyebiliriz. Sezonun başı güzeldi, balık boldu ancak şu an balık pek yok. Geçen sene daha iyi idi bu sene kıt. Dolayısıyla sezonu bu günlerde erken kapattık diyebiliriz" dedi.

İşlerinin pek iyi gitmediğini belirten balıkçı esnaflarından Adem Yetim ise "Şu anda kültür balıklarını satıyoruz. Çeşitler az az çıkmaya başladı. Hamsi avı yasak olduğu için piyasada satılanlar ise şoklanmış hamsi. Şoklu hamsi de fazla tercih edilmediği için kültür balıkları ve diğer balık çeşitlerini satarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu dönem balıklar az çıkığı için fiyatları da ister istemez pahalı oluyor. İstavritin kilosu 35 TL, mezgit 40 TL, barbun 45 TL. Sezonu değerlendirecek olursak hamsi ince çıkmasıyla birlikte sezonu erken kapadık diyebiliriz. Çünkü hamsinin kaybolması bunun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de fazla satılmamasından dolayı bu günlerde sezonu erkenden kapatmış olduk" diye konuştu.

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar
Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar
Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar
Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar

Türk Lirası, Trabzon, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'ne öfke kustu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
Mesut'un Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı         
11:43
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak         
11:10
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi         
10:55
'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi 'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi         
10:38
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış         
10:17
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 11:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei