Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü

7 saat önce

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadıkları için Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar hamsi bereketi yaşıyor.

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadıkları için Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar hamsi bereketi yaşıyor.

Balıkçılar, Karadeniz açıklarında ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların yüzünün hamsiyle güldüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, Karadenize giden balıkçıların 2 gündür hamsi avladığını belirterek, "Sezon biraz durgundu. Yeni yılda biraz hamsi avcılığı oldu. Özellikle bir kaç gündür balıkçılar bol miktarda hamsiyle dönüyor. İnşallah hamsi böyle bereketli devam eder. Hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi.

Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi."

Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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