- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü- Sinop'ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi - Son Dakika

- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü- Sinop'ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi
08.01.2021 12:02
- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü Sinop'ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına getirilen 10 günlük yasağın ilk...
- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü
Sinop'ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi
SİNOP - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına getirilen 10 günlük yasağın ilk gününde Sinop'ta fiyatlar etkilenmedi.
"Buzhane hamsilerini çıkaracağız"
Hamsi avına getirilen yasak ilk gün tezgahlara yansımadı. Ancak ilerleyen günlerde bir artış olabilir. Balık satıcısı Ahmet Gür, "Fiyatlar ilk günde etkilenmedi. Hamsiyi kilosu 15 TL'den satmaya devam ediyoruz. Ama bundan sonra yükselebilir. Buzhane hamsilerini çıkaracağız artık. Başka çaresi yok. Bakanlığın verdiği yasağa uymak durumundayız. Bu yasak ilk defa bu dönemde oldu. Zargana 30 TL, mezgit 25 TL, barbun 35 TL, hamsi 15 TL'den satılmaya devam ediyor" dedi.
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