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Hamza Hamzaoğlu: "2 puan kaybettik diye düşünüyorum" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "2 puan kaybettik diye düşünüyorum"

11.02.2022 23:07

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Ben 2 puan kaybettik diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Altay ilk yarıda daha çok topa sahip olarak maça başladı. Biz de pozisyonumuzu korumaya çalıştık. Zaman zaman onların hareketliliğiyle bizim oyuncularımızın takip etmesi sonucunda yakaladıkları pozisyonlar oldu. İkinci yarıda daha kompakt olmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda hem Altay hem de biz, hızlı hücumlarla sürekli pozisyon aradık. Pozisyonlar olan bir maç oldu. Direkten dönen toplar, ofsayt pozisyonu ve penaltı pozisyonları vardı. Kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Ben 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay her ne kadar iyi bir takım olsa da bizim de artık kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda rakibimize kaybetmemek de iyidir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni transferlerimiz daha iyi şeyler yapmaya başladılar ve daha iyi olacaklarını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunun karşılığını alacağız" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/ İHA)

Hamza Hamzaoğlu: 2 puan kaybettik diye düşünüyorum
Hamza Hamzaoğlu: 2 puan kaybettik diye düşünüyorum
Hamza Hamzaoğlu: 2 puan kaybettik diye düşünüyorum

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Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamza Hamzaoğlu: '2 puan kaybettik diye düşünüyorum' - Son Dakika


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