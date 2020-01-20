Hamza Hamzaoğlu: "Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız"

23 dakika önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyon ve oyunun olmadığı bir maç olduğunu ve eksiklerini analiz edip daha etkin olmak istediklerini belirtti.

Hamza Hamzaoğlu:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, pozisyon ve oyunun olmadığı bir maç olduğunu ve eksiklerini analiz edip daha etkin olmak istediklerini belirtti.


Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eksiklerini analiz edip, önümüzdeki haftalarda daha etkin olmak istediklerini ifade etti.


Hamzaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Her iki takım açısında da iyi bir futbol yoktu. Gole kadar ortada giden bir maç vardı. Fazla pozisyon olmayan maçtı. Rizespor golü buldu, moraliyle oyunu hissettirdi. Cuma gününe kadar toparlanıp, eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız. Şu an için transfer düşünmüyoruz ama ihtiyacımız olması durumunda yapabiliriz. Şu an için ihtiyacımız yok. Bugün eksik oyuncularımız da vardı, onların eksikliğini hissettik. Skoda'yı tebrik ediyorum. Transferde bizim de düşündüğümüz oyuncular arasındaydı ancak Rizespor'a nasip oldu. Kendisini tebrik ediyorum." - RİZE

Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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