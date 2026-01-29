Han Yunus'ta İsrail Ateşi: 1 Filistinli Öldü - Son Dakika
Han Yunus'ta İsrail Ateşi: 1 Filistinli Öldü

29.01.2026 14:30
İsrail ordusunun ateş açması sonucu Han Yunus'ta bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkes ihlal edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait askeri araçtan ateş açılması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının Han Yunus'un doğusundaki Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin yakınlarındaki Şeyh Nasır'da gerçekleştiği aktarıldı.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

