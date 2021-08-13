Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e aynı filmde rol almaları için teklif yapıldığı iddia edildi.

Bu iddiaya yanıt veren Erçel, "Sizlerden öğreniyorum, böyle bir teklif gelmedi. Teklif gelirse seve seve oynarız" diyerek gülümsedi.

Kerem Bürsin, sosyal medyada yapılan bir ankette Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorluyor.

Bu konuda ne düşündüğü sorulan Erçel, "Bu soruya ne diyebilirim ki?" diyerek kahkaha attı.